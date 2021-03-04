شكرا لقرائتكم خبر عن مليون مستفيد من «تأكد» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد أكثر من مليون مستفيد من خدمات مركز «تأكد» في المنطقة الشرقية، وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.

وخصصت «الصحة» مراكز تأكد لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم بعض الأعراض الخفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس «كورونا» من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، كما أن مراكز «تأكد» توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علما بأن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر التفشي.

وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بدأت بالتشغيل التجريبي للمركز في تاريخ 12 يونيو الماضي، ومنذ تاريخ 15 يونيو تم تدشين المركز وتكثيف أعداد الفحوصات اليومية، في مساحة متّسعة وكافية لاستيعاب عدد كبير من الأفراد وفق تخطيط لدخول السيارات وخروجها بطريقة صحيحة وآمنة لمنع حدوث الزحام والتجمعات، ويعمل المركز خلال الـ 24 ساعة دون توقف، كما أن الحركة تسير سلسة دون تأخير منذ الدخول إلى المسارات الخاصة بالمركز حتى الخروج.

ويشترط على الراغبين في إجراء الفحص حجز موعد مسبق يتم من خلال تطبيق «صحتي»، على أن تصلهم نتائج الفحص عبر رسائل نصية على هواتفهم. وتحفظ العينات من خلال حافظات مخصصة في المركز، ونقلها بسيارات مجهزة حسب درجة حرارة محددة، وإيصالها إلى المختبر المخصص لمركز «تأكد» بالدمام.