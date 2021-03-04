شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف متطعم بمستشفى القوات المسلحة في الظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز التحصين ضد فيروس كورونا «كوفيد 19» بمستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، جرعات اللقاح لـ 3000 مستفيد ومستفيدة من منسوبي وزارة الدفاع وذويهم، وذلك منذ انطلاق الحملة قبل أسبوعين. وأوضح مدير المركز د. عبدالله القحطاني أن المركز يتضمن 5 عيادات تطعيم، وغرفة طوارئ للحالات الطارئة، تستقبل المستفيدين بواقع 16 ساعة يوميا طوال أيام الأسبوع، وفقا للتدابير الاحترازية والوقائية.