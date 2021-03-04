شكرا لقرائتكم خبر عن 351 متعافيا من «كوفيد - 19».. و55 ألف فحص جديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حثت وزارة الصحة الجميع على سرعة التسجيل للحصول على اللقاح حفاظا على صحتهم وسلامتهم وحماية لهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن مراكز اللقاحات في مختلف مناطق المملكة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين.

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 331 حالة مؤكدة، وتعافي 351 حالة. فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2546 منها 501 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 378333 حالة، وعدد حالات التعافي 369277 حالة. مشيرة إلى تسجيل 5 حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 6510 حالات -يرحمهم الله جميعا-. فيما أجري 55082 فحصا مخبريا جديدا.

ونصحت «الصحة»، الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».