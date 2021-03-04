الشريع الخيرية تنطلق لتنمية الفرد والمجتمع بحفر الباطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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دشن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، محافظ حفر الباطن، مساء أمس الأربعاء، مؤسسة الشيخ عبدالله بن أحمد الشريع الخيرية، بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وعددٍ من رجالات ومسؤولي وأعيان المحافظة.

الريادة في العمل الخيري:

وتسعى المؤسسة للريادة في العمل الخيري وإحداث الأثر التنموي لتحقيق التكافل بين أفراد المجتمعات محليًّا وخارجيًّا بالشراكة مع القطاعات الثلاثة.

كما تسعى المؤسسة لتنمية الفرد والمجتمع وفق أعلى المعايير المهنية المتبعة في إطار العمل الخيري من مشاريع تنموية وخيرية وتعليمية، وذلك من خلال المساهمة في الدعم وتقديم البرامج والمبادرات بكفاءة وفاعلية.

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