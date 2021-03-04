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الغذاء والدواء: قاعدة 60:60 تقي من مخاطر سماعات الأذن

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

الغذاء والدواء: قاعدة 60:60 تقي من مخاطر سماعات الأذن

متابعات الخليج 365 - الرياض


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وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، لمستخدمي سماعات الأذن بشكل دوري، عدة نصائح من أجل الحفاظ على حاسة السمع.

ونصحت الهيئة بأخذ راحة عند استخدام السماعات، وذلك لمدة 15- 20 دقيقة، وعدم رفع مستوى الصوت إلى 100%.

سماعات الأذن وقاعدة 60:60

كما نصحت الغذاء والدواء باتباع قاعدة 60: 60 بحيث لا يزيد الاستماع عن 60 دقيقة بالسماعة خلال اليوم باستخدام 60% من مستوى الصوت.

وأشارت إلى ضرورة مراجعة الطبيب وإجراء اختبارات السمع، وتجنب زيادة مستوى الصوت في الأماكن ذات الضوضاء العالية.

الغذاء والدواء: قاعدة 60:60 تقي من مخاطر سماعات الأذن - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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