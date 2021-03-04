الغذاء والدواء: قاعدة 60:60 تقي من مخاطر سماعات الأذن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

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وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، لمستخدمي سماعات الأذن بشكل دوري، عدة نصائح من أجل الحفاظ على حاسة السمع.

ونصحت الهيئة بأخذ راحة عند استخدام السماعات، وذلك لمدة 15- 20 دقيقة، وعدم رفع مستوى الصوت إلى 100%.

سماعات الأذن وقاعدة 60:60

كما نصحت الغذاء والدواء باتباع قاعدة 60: 60 بحيث لا يزيد الاستماع عن 60 دقيقة بالسماعة خلال اليوم باستخدام 60% من مستوى الصوت.

وأشارت إلى ضرورة مراجعة الطبيب وإجراء اختبارات السمع، وتجنب زيادة مستوى الصوت في الأماكن ذات الضوضاء العالية.



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