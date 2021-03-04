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كراني: بدءًا من الآن.. تقلبات جوية متسارعة حتى 20 مارس

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الرياض - محمد عبدالله - فترة انتقالية بين فصلي الربيع والشتاء..

أكد خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، مرور البلاد بتقلبات متسارعة من الآن حتى 20 مارس الجاري.

وعبر حسابه على تويتر، قال كراني: الشتاء يعلن رحيله بتحرك حركة الشمس الظاهرية من نصف الكرة الجنوبي في اتجاه خط الاستواء للتعامد عليه كدلالة لبداية فصل الربيع شمالًا وفصل الخريف جنوبًا.

وأَضاف كراني: من الآن حتى 20 مارس الجاري سنعيش فترة انتقالية مبكرة بين فصلي الربيع والشتاء، نشهد خلالها تقلبات متسارعة في جميع العناصر الجوية.

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MO Nasa

MO Nasa

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