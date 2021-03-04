كراني: بدءًا من الآن.. تقلبات جوية متسارعة حتى 20 مارس

أكد خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، مرور البلاد بتقلبات متسارعة من الآن حتى 20 مارس الجاري.

وعبر حسابه على تويتر، قال كراني: الشتاء يعلن رحيله بتحرك حركة الشمس الظاهرية من نصف الكرة الجنوبي في اتجاه خط الاستواء للتعامد عليه كدلالة لبداية فصل الربيع شمالًا وفصل الخريف جنوبًا.

وأَضاف كراني: من الآن حتى 20 مارس الجاري سنعيش فترة انتقالية مبكرة بين فصلي الربيع والشتاء، نشهد خلالها تقلبات متسارعة في جميع العناصر الجوية.

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