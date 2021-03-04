ماذا تفعل المتاجر الإلكترونية إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية 375 ألف ريال؟

حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل الاشتراطات الصحيحة التي يجب على المتاجر الإلكترونية إتباعها في حال تجاوزت قيمة مبيعاتهم السنوية 375 ألف ريال.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن المتاجر الإلكترونية هي منصات رقمية يتم من خلالها ممارسة أي نشاط تجاري مثل بيع منتجات أو خدمات وذلك عبر مواقع إلكترونية أو حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر التطبيقات الذكية أو المحادثات.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن في حال تجاوزت المتجار الإلكترونية قيمة البيعات السنوية 375 ألف ريال، يجب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

كما طالبت بعرض الشهادة الضريبية في المتجر الإلكتروني بشكل واضح ورفع الإقرارات الضريبية وسداد الالتزامات الضريبية، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أوضحت أن طريقة وآلية تقديم الإقرار الضريبي تتمثل فيما يلي:

– سجل الدخول على حسابك من البوابة الإلكترونية لهيئة الزكاة والدخل.

– ادخل إلى أيقونة الخدمات الإلكترونية.

– ادخل إلى أيقونة «إقرارات ضريبة القيمة المضافة».

– اختر أيقونة «الإقرارات الجاهزة للتعبئة» وقم تعبئتها وتقديمها.

– يتم استلام إشعار تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة.

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