بنك التنمية الاجتماعية يوضح شروط تمويل عربات البيع المتنقلة

حدد بنك التنمية الاجتماعية الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل عربات البيع المتنقلة بحد أقصى 250 ألف ريال.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، عبر موقعه الإلكتروني، أن الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل عربات البيع المتنقلة، تشمل أن يكون المتقدم سعودي/ ــــة الجنسية، وألا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد على 65 عامًا.

كما تشمل ضرورة أن يتفرغ المتقدم للمشروع لتشغيله أو تعيين مدير له سعودي الجنسية، ذي خبرة وكفاءة، وأن يسمح الوضع المالي والائتماني للمتقدم بالحصول على التمويل، وتعبئة نماذج التقديم الخاصة بكل برنامج، واستكمال المتطلبات الأخرى المتعلقة بإتمام عملية التقييم المتبعة في بنك التنمية الاجتماعية.

وأن يكون ضمن المشاريع التي يمولها البنك، وأن يكون ذا قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وأن يكون جديد أو تحت التأسيس (لم يمضي على تشغيله أكثر من 3 سنوات)، وتقديم ضمانات السداد بما لا يقل عن 50% من قيمة التمويل المطلوب من البنك دفع رسوم الخدمة، اجتياز المقابلة الشخصية، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

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