السعودية اليوم / انطلاق أعمال الملتقى الأفريقي السابع حول التنمية المستدامة في الكونغو



برازافيل 20 رجب 1442 هـ الموافق 4 مارس 2021 م واس

انطلقت أمس بالكونغو أعمال الملتقى الأفريقي السابع حول التنمية المستدامة حول محور "بناء المستقبل بشكل أفضل.. نحو قارة أفريقية صامدة وخضراء وإنجاز برنامج 2030 وأجندة 2063".

ويهدف الملتقى الأفريقي للتنمية المستدامة الذي يعقد أعماله " عبر الاتصال المرئي" إلى الارتقاء بالتنفيذ المتكامل لبرنامج 2030 وأجندة 2063 اللذين يعزز كل منهما الآخر ، كما يرمي اللقاء السنوي لأفريقيا إلى الإعداد للملتقى العالمي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة.

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