السعودية اليوم / رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية تستقبل وفد هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية



الرياض 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

استقبلت رئيسة الجامعة

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين بما يسهم في تبادل الخبرات وتنسيق الجهود من أجل تعزيز كفاءة التخطيط والاستخدام الأمثل للموارد، ورسم السياسات والخطط وإعداد المنهجيات وتوحيد المعايير والإجراءات، وبناء المنظومات الإدارية المؤهلة لإدارة مشاريع ومرافق الدولة وإدارة المال العام، بما يضمن عوائد اقتصادية واجتماعية وتنموية مستدامة، تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكدت الدكتورة ليلك الصفدي أن الجامعة السعودية الإلكترونية تعمل بشكل مستمر لتحقيق دورها الريادي كمؤسسة تعليمية حكومية تقدم تعليمًا نوعيًا يخرّج أجيال متميزة تمتلك الأدوات والمهارات والمعارف التي تميزهم في سوق العمل السعودي، وتقدم كافة مواردها وإمكانياتها المتاحة في سبيل تحقيق ذلك.

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الرياض 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واساستقبلت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي، اليوم بمقر الجامعة في الرياض، أعضاء هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية يتقدمهم الدكتور عبدالوهاب الخميس .وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين بما يسهم في تبادل الخبرات وتنسيق الجهود من أجل تعزيز كفاءة التخطيط والاستخدام الأمثل للموارد، ورسم السياسات والخطط وإعداد المنهجيات وتوحيد المعايير والإجراءات، وبناء المنظومات الإدارية المؤهلة لإدارة مشاريع ومرافق الدولة وإدارة المال العام، بما يضمن عوائد اقتصادية واجتماعية وتنموية مستدامة، تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وأكدت الدكتورة ليلك الصفدي أن الجامعة السعودية الإلكترونية تعمل بشكل مستمر لتحقيق دورها الريادي كمؤسسة تعليمية حكومية تقدم تعليمًا نوعيًا يخرّج أجيال متميزة تمتلك الأدوات والمهارات والمعارف التي تميزهم في سوق العمل السعودي، وتقدم كافة مواردها وإمكانياتها المتاحة في سبيل تحقيق ذلك.// انتهى //00:11ت م0005

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