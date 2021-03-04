السعودية اليوم / لبنان تسجل 3463 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 20 رجب 1442 هـ الموافق 4 مارس 2021 م واس

سجّلت لبنان 3463 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية أمس إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 298206، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4866 حالةً بعد تسجيل 61 حالة وفاة.

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بيروت 20 رجب 1442 هـ الموافق 4 مارس 2021 م واسسجّلت لبنان 3463 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 383482 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة اللبنانية أمس إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 298206، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4866 حالةً بعد تسجيل 61 حالة وفاة.// انتهى //00:06ت م0002

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