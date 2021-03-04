السعودية اليوم / تونس تسجل إصابات مؤكدة من سلالة كورونا البريطانية المتحوّرة



تونس 19 رجب 1442 هـ الموافق 3 مارس 2021 م واس

أعلنت تونس تسجيل أربع حالات مؤكدة بالسلالة البريطانية المتحوّرة من فيروس

وأوضح عضو اللجنة العلمية في تونس الهاشمي الوزير أنه يجري حالياً القيام بعمليات تقصي عن إصابات محتملة في المناطق التي عُثِرَ فيها على السلالة البريطانية، مشيراً إلى إغلاق منطقة بأكملها في مدينة القصرين غرب تونس بسبب تسجيل إصابات عديدة بفيروس كورونا، لم يجرِ بعد التأكد إن كانت من السلاسة البريطانية أو من سلالات أخرى.

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تونس 19 رجب 1442 هـ الموافق 3 مارس 2021 م واسأعلنت تونس تسجيل أربع حالات مؤكدة بالسلالة البريطانية المتحوّرة من فيروس كورونا المستجد، ويجري حالياً التأكد من خمس حالات أخرى يشتبه في إصابتها بهذه السلالة.وأوضح عضو اللجنة العلمية في تونس الهاشمي الوزير أنه يجري حالياً القيام بعمليات تقصي عن إصابات محتملة في المناطق التي عُثِرَ فيها على السلالة البريطانية، مشيراً إلى إغلاق منطقة بأكملها في مدينة القصرين غرب تونس بسبب تسجيل إصابات عديدة بفيروس كورونا، لم يجرِ بعد التأكد إن كانت من السلاسة البريطانية أو من سلالات أخرى.// انتهى //00:00ت م0280

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