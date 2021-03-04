السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يُدشن مؤسسة الشيخ عبدالله الشريع الخيرية



حفر الباطن 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واس

دشّن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن مساء اليوم، مؤسسة الشيخ عبدالله بن أحمد الشريع الخيرية، بحضور معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وعدد من المسؤولين، وذلك بجامع الشيخ عبدالله الشريع بالمحافظة.

وتهدف المؤسسة إلى الريادة في العمل الخيري وإحداث الأثر التنموي لتحقيق التكافل بين أفراد المجتمعات محلياً وخارجياً، وتنمية الفرد والمجتمع وفق أعلى المعايير المهنية المتبعة في إطار العمل الخيري من مشروعات تنموية وخيرية وتعليمية وذلك من خلال الإسهام في الدعم وتقديم البرامج والمبادرات بكفاءة وفاعلية .

// انتهى//

22:32ت م

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