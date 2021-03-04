السعودية اليوم / الجزائر تسجل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 19 رجب 1442 هـ الموافق 3 مارس 2021 م واس

سجلت الجزائر 163 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 2996, فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 78524.

// انتهى //

22:28ت م

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الجزائر 19 رجب 1442 هـ الموافق 3 مارس 2021 م واسسجلت الجزائر 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وخمس حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 113593 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 2996, فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 78524.// انتهى //22:28ت م0265

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