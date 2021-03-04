السعودية اليوم / لجنة التوطين بنجران تنفذ حملات ميدانية لمتابعة قرارات توطين الوظائف في نشاط بيع البرامج والحاسبات



نجران 19 19 رجب1442 هـ الموافق 03 مارس2021 م واس

نفذت لجنة التوطين بمنطقة نجران أمس، جولات ميدانية على نشاط بيع البرامج والحاسبات وآلات الطباعة بالمنطقة، لمتابعة قرارات التوطين.

وأوضحت اللجنة أنه تم زيارة 27 محلاً، بلغ عدد الموظفين السعوديين فيها 53 موظفاً، منهم 6 موظفات، فيما بلغ عدد الوافدين 23 وافداً، وتم ضبط منشأتين مخالفة لقرارات التوطين، وحصر 10 فرص وظيفية جاري تجهيزها لشغلها بالموظفين السعوديين، فيما بلغت نسبة التوطين في النشاط 72% متجاوزة النسبة المقررة 70%.

ودعت أصحاب الأعمال والأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى سرعة توظيف السعوديين، تفادياً لتطبيق العقوبات بحق المخالفين، مؤكدةً استمرارها في جولاتها الميدانية لمتابعة قرارات التوطين على جميع الأنشطة المستهدفة.

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22:16ت م

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