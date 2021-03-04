السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 6137 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مدريد 19 رجب 1442 هـ الموافق 3 مارس 2021 م واس

سجلت إسبانيا 6137 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 3,136,321 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 70,247 وفاةً.

// انتهى //

21:57ت م

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مدريد 19 رجب 1442 هـ الموافق 3 مارس 2021 م واسسجلت إسبانيا 6137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 446 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 3,136,321 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 70,247 وفاةً.// انتهى //21:57ت م0258

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