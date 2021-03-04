السعودية اليوم / المغرب تسجل 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 19 رجب 1442 هـ الموافق 3 مارس 2021 م واس

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 594 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى تسجيل 8 حالات وفاة بالفيروس ليصل عدد الوفيات إلى 8653، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 470425.

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21:50ت م

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الرباط 19 رجب 1442 هـ الموافق 3 مارس 2021 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 484753.وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى تسجيل 8 حالات وفاة بالفيروس ليصل عدد الوفيات إلى 8653، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 470425.// انتهى //21:50ت م0255

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