السعودية اليوم / المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تؤكد وصول فيروس كورونا المتحوّر إلى تسع دول



أديس أبابا 19 رجب 1442 هـ الموافق 3 مارس 2021 م واس

أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الأفريقي أن تسعة دول أفريقية أبلغت عن وصول فيروس

ودعت المراكز الأفريقية في بيان اليوم، الدول الأعضاء بالاستمرار فى تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا" وترصد التهابات الجهاز التنفسى الحاد والوفيات السريعة، والترصد الجينى لمراقبة تحور الفيروس.

وأشارت إلى أن إجمالي إصابات كورونا في القارة بلغ ثلاثة ملايين و 914 ألف إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 104 آلاف وفاة، مؤكدةً أن منطقة الجنوب الأفريقي تعد الأكثر تضرراً.

// انتهى //

21:40ت م

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أديس أبابا 19 رجب 1442 هـ الموافق 3 مارس 2021 م واسأكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الأفريقي أن تسعة دول أفريقية أبلغت عن وصول فيروس كورونا المتحور لها وهي الكونغو والجابون وغانا والمغرب ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا وجامبيا وليبيا.ودعت المراكز الأفريقية في بيان اليوم، الدول الأعضاء بالاستمرار فى تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا" وترصد التهابات الجهاز التنفسى الحاد والوفيات السريعة، والترصد الجينى لمراقبة تحور الفيروس.وأشارت إلى أن إجمالي إصابات كورونا في القارة بلغ ثلاثة ملايين و 914 ألف إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 104 آلاف وفاة، مؤكدةً أن منطقة الجنوب الأفريقي تعد الأكثر تضرراً.// انتهى //21:40ت م0248

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