محمد الفلاح - الخارجية الأمريكية: مبعوث واشنطن لليمن يعود إلى السعودية للتشاور

الخميس 4 مارس 2021

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في إفادة صحفية، الأربعاء، إن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن "تيموثي ليندركينغ" عاد إلى الرياض لإجراء مزيد من المشاورات مع السعودية بشأن حل الصراع في اليمن.



وأوضح برايس، أن ليندركينغ التقى مع مسؤولين حكوميين كبار، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث، خلال زيارة إلى المنطقة، وأحجم عن الكشف عما إذا كان المبعوث الأممي التقى بممثلين عن الحوثيين.

وفي وقت سابق، قال مصدران مطلعان على الأمر لـ"رويترز"، إن ليندركينغ وكبير مفاوضي الحوثيين محمد عبدالسلام عقدا أول اجتماع مباشر في العاصمة العُمانية مسقط، في 26 فبراير /شباط.