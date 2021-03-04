6 أسباب وراء عودة الوزن بعد التخسيس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

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كشفت استشارية التغذية الدكتورة إسراء حمدي، في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، أن تثبيت الوزن يعد من أهم المراحل التي يجب على الفرد أن يحرص عليها، فبعد عمل أي رجيم لتخفيف الوزن لابد من اتباع برنامج معين غايته تثبيت الوزن الذي توصل إليه الشخص والحفاظ على الوزن الذي يرغبه، وأي إخلال في ذلك يربك الجسم ويجعله يعود إلى ما كان عليه تدريجيًّا.

6 أسباب لرجوع الوزن بعد التوقف عن التخسيس:

وقالت حمدي: إن هناك عدة أسباب وهي كالتالي:

⁃ اختلاف النمط الغذائي للجسم، إذ يبدأ الفرد في تناول وجبات تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسعرات مثل الوجبات السريعة، وبالتالي تتراكم هذه الدهون والسعرات في الجسم ويزيد الوزن تدريجيًّا.

⁃ التوقف عن ممارسة الرياضة بعد أن أعتاد الجسم على حرق السعرات والدهون، فالرياضة عامل قوي للمحافظة على الوزن المثالي.

⁃ الإجهاد والتوتر بشكل مستمر إذ يتسببان في خفض التمثل الغذائي بالجسم، وهو ما يقلل من عملية حرق الدهون، فمع العودة لتناول الطعام بطريقة طبيعية، وزيادة الإجهاد والتوتر، يزداد الوزن.

⁃ عدم انتظام فترات تناول الوجبات التي كان يتبعها الفرد خلال فترة التخسيس مع تناول الفواكه والخضراوات خلال الفترات المفتوحة أي عند العطش، فذلك يساعد على تناول وجبات غير صحية ترفع الوزن.

⁃ السهر والحرمان من النوم؛ إذ يؤدي ذلك إلى بطء عملية حرق الدهون، بل إنه يؤدي إلى توقفها تمامًا حتى وإن كان الشخص يتمتع بالوزن المثالي؛ وبالتالي عودة الوزن السابق فقده تدريجيًّا، ويسبب ذلك أيضًا الشعور بزيادة الرغبة في تناول الطعام أثناء ساعات الليل نتيجة انعدام إفراز هرمون الشبع.

⁃ يتوقف البعض عن متابعة الوزن بمجرد تمكنهم من الوصول إلى الوزن المثالي، ومع حدوث زيادة تدريجية في الوزن مع عدم الاهتمام بقياس الوزن فإن ذلك سيؤدي مع الوقت إلى عودة الوزن السابق فقده.

برنامج تثبيت الوزن:

وقالت في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: إن تثبيت الوزن يعد من أهم المراحل التي يجب على الفرد أن يحرص عليها، فبعد عمل أي رجيم لتخفيف الوزن لابد من اتباع برنامج معين غايته تثبيت الوزن الذي توصل إليه الشخص والحفاظ على الوزن الذي يرغبه، وأي إخلال في ذلك يربك الجسم ويجعله يعود إلى ما كان عليه تدريجيًّا.

تناول السوائل بانتظام:

وأشارت إلى أن هناك بعض العادات التي لا يجب التوقف عنها خلال وبعد فترة الرجيم، وهي تناول السوائل بشكل طيب وتحديدًا الماء، للمحافظة على ترطيب الجسم؛ لأن هذا يساعد في تخليصه من السموم وزيادة عملية الأيض والحفاظ على مستويات حرق مرتفعة، مع الحرص على تجنب المشروبات الغازية والحد من تناول مشروبات الكافيين كالشاي والقهوة.

نصائح لمواجهة الوزن الزائد:

ودعت الدكتورة إسراء، للمحافظة على الوزن المثالي، والالتزام بتناول الوجبات الأساسية والفرعية التي تزيد الطاقة وتساعد في رفع النشاط البدني، مع مراعاة أن تكون الوجبات الفرعية تمثل الخضراوات والفواكه، الانتظام في ممارسة الرياضة اليومية، ومنها المشي واعتبار ذلك جزءًا أساسيًّا ضمن المهام اليومية، والاهتمام بتناول البروتين فذلك يساعد في تقليل الشهية وتعزيز الشعور بالامتلاء، وقياس الوزن بانتظام فذلك يعد طريقة تحذيرية لرصد السعرات الإضافية للتوقف عن العادات غير الصحية في تناول الطعام، والحد من تناول الكربوهيدرات فزيادتها يساعد على زيادة الوزن مرة أخرى، وتجنب التوتر والقلق والحرص على النوم الصحي.

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