الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

مداهمة وكر لتصنيع الخمور وضبط 29 برميلًا في الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

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تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية في العقد الثاني من العمر، تبين قيامه بتصنيع وترويج للخمور على ضفاف أحد الأودية بمدينة الرياض.

مصادرة وإتلاف 29 برميلًا:

وبمسح الموقع تم العثور على عدد 29 برميلًا سعة 220 لترًا، وعدد 12 قارورة جميعها مملوءة بمادة الخمر المصنع.

وأضافت شرطة منطقة الرياض أنه تم إتلافها وإيقاف المقبوض عليه تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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