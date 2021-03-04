قبرص تصنف السعودية ضمن الدول الأقل خطورة بالنسبة لكوفيد-19  

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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لن يضطر المسافرون من السعودية إلى قبرص إلى دخول الحجر الصحي، وذلك بعد أن تم تصنيف المملكة ضمن الدول الأقل خطورة لنشر مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

تصنيف السعودية في الفئة الخضراء

وبدأت الجزيرة الواقعة شرق البحر المتوسط ​​بالترحيب بالسياح حول العالم باستخدام نظام فئة الألوان، وقد تم تصنيف السعودية في الفئة الخضراء أي الأكثر ملاءمة وذلك إلى جانب دول مثل سنغافورة وأستراليا وأيسلندا ونيوزيلندا.

وفي المجمل، تم تصنيف نحو 44 دولة باللون الأخضر أو ​​البرتقالي أو الأحمر، أما بقية الدول فتندرج في الفئة الرمادية، والتي سيحتاج مواطنوها إلى إذن خاص للسفر إلى قبرص، ويضع نظام التصنيف البلدان حسب عدد الحالات والتعرض المحتمل للقادمين منها.

الاستجابة السريعة لتفشي الفيروس

وتم تصنيف المملكة في الفئة الخضراء بسبب استجابتها السريعة لتفشي الفيروس من خلال فرض حظر التجول وحظر السفر وإنشاء مراكز اختبار وتطعيم سهلة الوصول، بحسب صحيفة Around The World.

ولن يضطر أي مسافر يصل إلى قبرص من السعودية إلى الخضوع لأي فترة حجر صحي أو عزل ذاتي، ولن يكون هناك أيضًا أي شرط بالنسبة لهم للحصول على شهادة اختبار كوفيد-19.

ويُذكر أن السياحة تدعم الاقتصاد القبرصي حيث زارها ما يقرب من 4 ملايين سائح في عام 2019.



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