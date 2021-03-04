شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير مسيّرة حوثية «مفخخة» باتجاه خميس مشيط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم (الخميس)، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار «مفخخة» أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط.

وأكد المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.