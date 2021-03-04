شكرا لقرائتكم خبر عن بحث التعاون في حقوق الإنسان مع القائمة بأعمال السفارة الأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في مكتبه أمس (الأربعاء) القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ.

وبحث الجانبان المواضيع ذات الاهتمام والتعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان.

وأبرز الدكتور العواد جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفق رؤية 2030.