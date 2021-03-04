شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة: «هيئة الصحة» ترفع استجابة الطوارئ للجوائح والأوبئة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نوه وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة العامة «وقاية» الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل «المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها» إلى هيئة عامة بمسمى «هيئة الصحة العامة».

وبين أن هيئة الصحة العامة ستعمل على تعزيز نجاح المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تتوافق مع مجموعة كبيرة من أهدافها، حيث تعمل الهيئة مع القطاعات الصحية الأخرى وبرامج الرؤية المختلفة، من أجل المجتمع بالمملكة وضمان عناية الدولة بالصحة العامة، وتعزيز مبدأ الوقاية، من خلال التشريعات والسياسات العامة والبرامج، التي تمس جميع جوانب مفهوم الصحة العامة الذي يتجاوز دور القطاع الصحي.

وقال الدكتور الربيعة: «من أهم أعمال الهيئة، العمل على رفع الجاهزية العامة للاستجابة لطوارئ الصحة العامة مثل (الجوائح والأوبئة) من خلال تنظيم الجهود بين الجهات ذات العلاقة، ووضع خطط الاستجابة وصولاً إلى التعافي، مع توزيع الأدوار والمسؤوليات بوضوح، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة». وأكد أن هذا الجهد مهم وأساسي لتعزيز الأمن الصحي للدولة والمجتمع المحلي والإقليمي والدولي، مع الأخذ في الاعتبار أهمية وثقل المملكة الديني والسياسي والاقتصادي في هذا الشأن.