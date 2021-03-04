شكرا لقرائتكم خبر عن الملحق الثقافي بسفارة إسبانيا: نتابع تطعيم المبتعثين بمصل كوفيد 19 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد الملحق الثقافي بالسفارة السعودية في العاصمة الإسبانية مدريد الدكتور سعيد المالكي، أن الملحقية وبمتابعة من السفير عزام عبدالكريم القين، تسعى إلى متابعة عملية تطعيم المبتعثين في إسبانيا مع الجهات ذات العلاقة لحمايتهم من فايروس كورونا وحصولهم عليه حال توفره، مشيراً

خلال اجتماعه بالطلاب المبتعثين افتراضيا إلى أن القيادة الرشيدة لم تألُ جهدا في دعم التعليم وخصوصا المبتعثين، وتسعى للاستثمار في الإنسان السعودي، مضيفا أن المتابعة المستمرة من وزير التعليم ساهمت في تقديم مختلف الخدمات للمبتعثين حول العالم ومن ذلك مبتعثو إسبانيا.

وتجاوب الملحق الثقافي مع أسئلة المبتعثين المتعلقة بالعديد من الجوانب كتسهيل إجراءات الحصول على الإقامة للمبتعثين، وتقديم الدعم اللوجستي الكامل من الملحقية، وتفعيل الأندية الطلابية السعودية في إسبانيا، مجيباً أنه يتم تطوير حاليا أنظمة الأندية الطلابية للاستفادة منها ودعمها بما يحقق الفائدة المرجوة منها.

وناقش الدكتور المالكي مع المبتعثين العديد من المعوقات التي تواجههم في جامعاتهم ومعاهدهم، مؤكدا قيام الملحقية الثقافية بدعم الطلاب لتحقيق الأهداف التي ابتعثوا من أجلها.