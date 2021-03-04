شكرا لقرائتكم خبر عن «موهبة»: 40 جائزة دولية حققها الطلاب خلال الجائحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة الإبداع «موهبة» الدكتور سعود المتحمي، عن تحقيق طلاب موهبة 40 جائزة دولية خلال فترة جائحة كورونا عام 2020، مشيراً إلى أن «موهبة» استشرفت في خطتها الاستراتيجية المستقبل والتحول الرقمي، لذلك لم تتأثر برامجها وأنشطتها بجائحة كورونا، بل توسعت وزاد عدد المستفيدين، لافتاً إلى نجاح المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع «تخيل المستقبل» الذي نظمته «موهبة» ضمن فعاليات قمة العشرين، وحقق نسبة مشاهدات غير مسبوقة في عالم المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية تجاوزت 7 ملايين و700 ألف مشاهدة.

وشدد على ضرورة الاستفادة من منظومة العمل الخليجي في تمكين الموهوبين في دول مجلس التعاون، مشيراً إلى الشراكات التي تربط مؤسسة «موهبة» مع دول مجلس التعاون ومؤسساتها كافة ذات العلاقة، وترحيبها بكل تعاون مع الأشقاء لتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المختلفة لكل طرف، لإثراء النقاش لصالح الموهوبين والموهوبات في دول الخليج والعالم، لافتاً إلى أن ملتقى «ومضات 5»، تزامن مع فعاليات «الأسبوع الخليجي للموهبة والإبداع 2021، وكلاهما يهدف إلى صناعة أجيال المستقبل، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الموهوبين وأفكارهم وابتكاراتهم وأثرهم في واقع المجتمع ومستقبله».

ودعا «ملتقى ومضات» الذي نظمته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» افتراضياً، إلى تعزيز التعاون والشراكة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، لاكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين الخليجيين، لمواجهة تحديات المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة في دول الخليج.