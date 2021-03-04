شكرا لقرائتكم خبر عن مضطرون يستولون على مواقف أصحاب الهمم في الطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يشكو مراجعو وزوار مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف من شح المواقف الخارجية للمستشفى، ويضطر العاملون والموظفون لاستخدام مواقف ذوي الإعاقة، ما تسبب في ضيق المساحات المخصصة لأصحاب الهمم وتغول الآخرين على حقوقهم. وقال أحمد زايد، ممثل المعاقين بالطائف لـ«الخليج 365»، إنه لا يسمح لغير المعاقين إيقاف سياراتهم في المواقف المخصصة لهم، لكن آخرين يرون أنهم اضطروا لذلك بسبب شح المواقف.

وقال سعيد سعد الغامدي وأسامة عبيدالله القرشي، إن أزمة المواقف في المجمع لابد لها من حل من إدارة المستشفى، لافتين إلى أن الفوضى التي تتكرر كل يوم داخل مواقف السيارات تكلّفهم الكثير وبينهم مرضى وزوار ومراجعون على أوقات ومواعيد محددة. ورصدت "الخليج 365" تكدّس المركبات وساعات الانتظار للبحث عن المواقف، فيما يلجأ آخرون لإيقاف سياراتهم بعيدا ومراجعة المستشفى على أقدامهم. وتواصلت الصحيفة مع المتحدث الرسمي لصحة الطائف سراج الحميدان حول المعضلة لكنه فضّل الصمت.