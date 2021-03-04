شكرا لقرائتكم خبر عن «نهب اللقاحات».. خطر أمني جديد يهدد العالم والان مع التفاصيل
في ما يتعلق باللقاحات؛ كانت الشرطة الخاصة بالاتحاد الأوروبي أصدرت إنذاراً في ديسمبر 2020 تحذر فيه من أنها تتوقع زيادة كبيرة في جرائم نهب شحنات اللقاحات. وأضافت أنها تتوقع أيضاً قيام الجماعات المناهضة للتطعيم بعمليات تخريب تستهدف مستودعات اللقاحات، ومراكز التطعيم. وشهد العام الماضي سرقة مليون كمامة طبية من مستودعات شركة للطيران في العاصمة الكينية نيروبي، فيما تمت سرقة قفازات طبية تبلغ قيمتها نحو مليون دولار من حاوية بولاية فلوريدا الأمريكية. كما تمت سرقة 200 جهاز لتنفس الأكسجين كانت في طريقها إلى كولومبيا. وذكرت شركة إيسرز الهولندية المتخصصة في نقل الشحنات الحساسة، كالأموال، واللوحات الفنية، أنها اختارت 250 من نحو 600 سائق شاحنة يعملون لديها لقيادة الشاحنات المكلفة بنقل شحنات لقاح فايزر-بيونتك من مصنع فايزر في بلجيكا إلى الدول الأوروبية. وتم تزويد أبواب الشاحنات بأقفال رقمية يتم التحكم فيها عن بُعد. وقالت شركة سويدية متخصصة في نقل شحنات مواد الرعاية الصحية إنها عينت حراساً مسلحين لاصطحاب شاحناتها المحملة بلقاحي موديرنا الأمريكي وساينوفاك الصيني في بعض الطرق الأوروبية. كما أن كل شاحنة مزودة بجهاز للتعقب عبر الأقمار الاصطناعية، وذكرت شركة شحن ألمانية متخصصة في نقل البضائع العالية القيمة أنها جهزت شاحنات من طرازي مرسيدس وسكانيا لنقل اللقاحات، وأنفقت على تجهيز كل منها 300 ألف دولار.