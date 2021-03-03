موجز ”الخليج 365” الاقتصادي.. لعنة الليرة تصيب 3 دول وقفزة النفط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال الاقتصاد على مدار الساعة، وتقدم أهم الأخبار بالقطاع على الصعيدين العربي والدولي.

ارتفعت أسعار النفط مع تراجع مخزون الوقود الأمريكي، مع دراسة تحالف "أوبك+" لتمديد تخفيضات إنتاج النفط في أبريل/ نيسان المقبل.

واصلت الليرة التركية خسائرها مقابل الدولار، في تداولات الأربعاء، لتنخفض بنسبة 1.5% بالتوازي مع مكاسب للدولار" القوي" في أسواق أخرى.

فتح هبوط الليرة اللبنانية عند 10 آلاف أمام الدولار، الباب أمام التعرف على أكثر العملات العربية هبوطا خلال العامين الجاري والسابق.

هوت الليرة السورية، في تداولات الأربعاء إلى قاع جديدا، بعد انهيار الليرة اللبنانية إيل مستوى غير مسبوق في تداولات الأمس.

اقتنصت العملات الرقمية حول العالم، مخاوف المستثمرين من تضرر الاقتصاد العالمي، بالتزامن مع اكتسابها زخما وثقة من شخصيات اقتصادية عالمية.



نفت جمعية المصارف اللبنانية، الأربعاء، ما يتم تداوله عن مسؤوليتها في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء منذ أمس الثلاثاء.

يمهد قرار "التعويم المدار" الذي اتخذته الحكومة السودانية مؤخرا، الطريق أمام الاقتصاد للحصول على المزيد من الدعم الدولي، بشأن الديون.

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، أنها سوف تدعم التحول للطاقة النظيفة بـ 40 مليار دولار قروضا، في أول خطوة لوفاء جو بايدن بوعده.

تحتفي الإمارات بالسنة الدولية للاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية 2021، بمجموعة برامج هادفة إلى دعم توجه الحكومة الاتحادية في الإبداع.

تعاقدت الحكومة المصرية، الأربعاء، مع شركة "سامسونج" العالمية لتدبير أجهزة الحاسب اللوحي"التابلت"، الخاصة بتطوير منظومة التعليم الثانوي.

يواجه النفط الصخري الأمريكي، وضعا لا يحسد عليه أمام منتجي أوبك منخفضي التكلفة، مع شروع الاقتصاد العالمي في النهوض من جديد.

تراجعت أسعار الذهب في مصر، على نحو كبير مساء اليوم الأربعاء 3 مارس 2021، ليفقد الجرام 10 جنيهات بالتزامن مع هبوط النفيس عالميا.

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، في بداية تداولات الأربعاء، بعد بيانات كشفت تباطؤ التوظيف بالقطاع الخاص في فبراير/شباط الماضي.

تحاول شركات ناشئة مواجهة التكدس المروري المزمنة بالعاصمة المصرية باستخدام التكنولوجيا، لوقف إهدار مليارات الدولارات سنويا.

أصبح تأسيس شركات تساهم في إيجاد حلول لحماية البيئة من التغير المناخي، توجها عالميا تسعى له عديد الشركات بشتى المجالات التقنية.



أعلنت شركة أليانز الألمانية للتأمين، الأربعاء، حدوث تراجع ملحوظ في أرباحها في السوق الألمانية في العام الماضي بسبب أزمة كورونا.

