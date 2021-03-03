شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04
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اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط
متابعات الخليج 365 - الرياض
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.
استهداف المدنيين:
وأكد التحالف، أن المحاولات الإرهابية لاستهداف المدنيين الممنهجة والمتعمدة تمثل جرائم حرب.
الإجراءات العملياتية:
وتابع التحالف: “نتخذ الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية وفق القانون الدولي الإنساني”.
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