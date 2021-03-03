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اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

متابعات الخليج 365 - الرياض


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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

استهداف المدنيين:

وأكد التحالف، أن المحاولات الإرهابية لاستهداف المدنيين الممنهجة والمتعمدة تمثل جرائم حرب.

الإجراءات العملياتية:

وتابع التحالف: “نتخذ الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية وفق القانون الدولي الإنساني”.

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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