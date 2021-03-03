قائد القوات الجوية يقف على استعدادات تمرين علم الصحراء 2021

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

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وقف صاحب السمو الملكي قائد القوات الجوية الملكية السعودية، الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، أمس الأربعاء، بقاعدة الملك خالد الجوية بالقطاع الجنوبي، على استعدادات مجموعة القوات الجوية المشاركة في تمرين علم الصحراء (2021)، والذي سينفذ في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال شهر مارس الحالي، حيث ستشارك فيه القوات الجوية الملكية السعودية بعدد من الطائرات المقاتلة الحديثة، من نوع (ف- 15 إس إي)، مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة.

جاهزية الطاقة البشرية والمنظومات:

واستمع سمو قائد القوات الجوية إلى إيجاز من قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة عن الاستعدادات التي تمت للتحضير للتمرين، وجاهزية الطاقة البشرية والمنظومات.

كما تم الالتقاء بالمشاركين وحثهم على بذل الجهد والاستفادة الكاملة من هذا التمرين، بما يعود عليهم بالنفع في تأدية مهامهم القتالية على أكمل وجه، مؤكدًا على الجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والحرص على سلامة التنفيذ.

دعم لا محدود من القيادة الرشيدة:

وفي نهاية الزيارة صرح سمو قائد القوات الجوية قائلًا: “يشرفني بهذه المناسبة أن أرفع باسمي ونيابة عن زملائي منسوبي القوات الجوية الملكية السعودية الشكر والعرفان لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله- على ما تلقاه القوات الجوية من دعم لا محدود، كسائر القوات العسكرية الأخرى؛ مما جعلها تضاهي مثيلاتها على مستوى العالم من حيث التجهيز، ومواكبتها لأحدث ما توصلت إليه التقنية في المجال العسكري.

سائلًا الله العلي القدير للزملاء التوفيق في مهمتهم، والعودة إلى أرض الوطن سالمين ومحققين لتوجيهات وتطلعات قيادتنا الرشيدة.



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