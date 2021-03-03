قصة احتيال مواطن على 4 موظفات بصحة نجران

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشف برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، تفاصيل احتيال مواطن على موظفات بصحة نجران بعد أن تحملن كفالة قروض من بنك التنمية بعد وعوده لهن بالنقل.

وفي التفاصيل: شكت 4 موظفات بمديرية الشؤون الصحية في منطقة نجران، من احتيال مواطن عليهم بتحميلهن كفالة قروض من بنك التنمية الاجتماعية بعد وعوده لهن بالنقل.

وتعود التفاصيل إلى قيام المحتال بخداع الضحايا المعينات في الشؤون الصحية بمنطقة نجران واللائي تتفاوت درجاتهن الوظيفية بين موظفة وإدارية.

برنامج مديري وإجراءات النقل:

وقال المحامي محمد الجعيدي محامي الضحايا: إن المحتال عرَّف نفسه على الضحايا على أنه زميل لهم في الجانب الإداري بالشؤون الصحية، وأوهمهن أنه يستطيع التواصل مع مدير عام الشؤون الصحية ثم مع وزير الصحة ويسهل لهم إجراء نقل استثنائي.

واستغل المحتال برنامج “مديري” الموجود بالشؤون الصحية والذي يربط بين وزارة الصحة والموظفين التابعين لها في جميع المناطق، وأوعز إلى الضحايا بأن يسجلن في هذا البرنامج، كما استغل صندوق التنمية الاجتماعية الذي يعطي قروضًا أسرية، وتواصل مع الضحايا، وطلب منهن الكود المرسل إليهن، بزعم أنه سيتولى نقلهن، بعد أن أرسل خطابًا زعم أنه موجه من مدير الشؤون الصحية بمنطقة نجران وعسير إلى وزير الصحة مباشرة يطلب منه المدير التوصية بنقلهن.

كفالة قروض بنك التنمية:

وأضاف المحامي: “توهم الضحايا أن الكود المشار إليه، هو كود برنامج «مديري» (التابع لوزارة الصحة) بينما هو رمز بنك التنمية الاجتماعية، فتوهمن أن ذلك الكود خاص بنقلهن إلى الوزارة، وبالتالي قمن بكفالة قروض للبنك (دون دراية منهن)”.



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