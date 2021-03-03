هل يحتاج المتعافي من كورونا لأخذ اللقاح؟ الصحة تجيب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أوضحت وزارة الصحة ضوابط أخذ لقاح كورونا للمصابين سابقًا بالفيروس، أو المصاب بالفيروس بعد أخذ الجرعة الأولى.

المصاب بكورونا سابقًا:

يعتبر المصاب سابقًا محصنًا، ويحتاج جرعة واحدة من اللقاح بعد 6 أشهر من تاريخ الإصابة.

المصاب بعد الجرعة الأولى:

عند الإصابة بفيروس كورونا بعد أخذ الجرعة الأولى من التطعيم فيعتبر المصاب “محصنًا”، ويتم جدولة الجرعة الثانية بعد 6 أشهر من تاريخ الإصابة.

مستجدات كورونا في المملكة:

في سياق متصل، كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل (331) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (351) حالة، كما تم تسجيل (5) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (37833) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (369277) حالة.



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