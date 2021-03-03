إغلاق 954 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية بالمدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت 27,655 جولة ميدانية نفذتها الفرق الرقابية بأمانة منطقة المدينة المنورة على المنشآت والمحال التجارية والغذائية لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والاشتراطات الصحية على مدى 27 يوما الماضية عن رصد 2753 مخالفة تم التعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات، كما تم إغلاق 954 منشأة مخالفة لعدم تقيدها بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية الوقائية. وأكدت أمانة المدينة المنورة استمرار تنفيذ الجولات لتعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق، لضبط المخالفات والحد منها، ورفع مستوى الالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة والنظافة، لضمان سلامة الأغذية والحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة حرصها على تلقي الملاحظات والشكاوى على مدار الساعة وعبر مختلف قنوات التواصل.



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