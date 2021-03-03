شكرا لقرائتكم خبر كورونا يغلق 8 مساجد في 5 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس ثمانية مساجد موقتا في خمس مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 24 يوما 196 مسجدا، تم فتح 182 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية حرصا على سلامة وصحة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد المغلقة شملت ثلاثة مساجد في منطقة الرياض، ومسجدين بالمنطقة الشرقية، ومسجدا بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجدا بمنطقة الباحة، ومسجدا بمنطقة الجوف.

وأشارت إلى إعادة فتح 12 مسجدا، سبعة منها بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة جازان، ومسجدا بمنطقة مكة المكرمة، ومسجدا بالمنطقة الشرقية بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت المصلين في حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا إلى عدم الذهاب للمساجد حتى التأكد من سلامتهم، وذلك لصحة مرتادي بيوت الله، حاثة على أهمية التعاون في رصد المخالفات والإبلاغ عن أي تقصير أو تراخ بالاتصال عبر مركز خدمات المستفيدين 1933.