شكرا لقرائتكم خبر كورونا يغلق 8 مساجد في 5 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الوزارة أن المساجد المغلقة شملت ثلاثة مساجد في منطقة الرياض، ومسجدين بالمنطقة الشرقية، ومسجدا بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجدا بمنطقة الباحة، ومسجدا بمنطقة الجوف.
وأشارت إلى إعادة فتح 12 مسجدا، سبعة منها بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة جازان، ومسجدا بمنطقة مكة المكرمة، ومسجدا بالمنطقة الشرقية بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
ودعت المصلين في حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا إلى عدم الذهاب للمساجد حتى التأكد من سلامتهم، وذلك لصحة مرتادي بيوت الله، حاثة على أهمية التعاون في رصد المخالفات والإبلاغ عن أي تقصير أو تراخ بالاتصال عبر مركز خدمات المستفيدين 1933.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يغلق 8 مساجد في 5 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.