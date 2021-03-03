ضبط شحنة زنجبيل مسممة بمبيد حشري في ميناء جدة

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وأشارت الهيئة إلى أنه بعد تفريغ محتويات الحاوية للتحقق من سلامة المنتجات داخلها، اتضح وجود المزيد من عبوات المبيد موزعة في الداخل، ووجود تغيير في الخواص الفيزيائية للمنتجات الواردة، إضافة إلى انبعاث روائح كريهة ونمو فطري بسبب تسريب السوائل على المواد الغذائية، مشيرة إلى استكمال الإجراءات النظامية لرفض الأصناف المخالفة، وإيقاع الغرامة على المستورد لمخالفته اشتراطات نقل وتخزين الأغذية المستوردة.
وحذرت الهيئة من استخدامه للقضاء على آفات الصحة العامة مثل القوارض والحشرات في المنازل لسميته العالية التي قد تؤدي للوفاة، ولشدة خطورة سميته يتطلب اتخاذ احتياطات أمان خاصة عند التبخير مع ضرورة وجود أشخاص مدربين للقيام به.
وأوضحت أن من أعراض التسمم بالفوسفيد (دوخة، صداع، غثيان، تقيؤ، جفاف الفم، تشنجات، آلام في المعدة أو في الصدر، صعوبة في التنفس، فقد الشهية)، منبهة إلى أنه عند التعرض للغازات الصادرة من المبيد يجب نقل المصاب إلى المستشفى، مع ضرورة إبلاغ الطبيب باستخدام هذا النوع من المبيدات.
مبيد فوسفيد الألمونيوم
مبيد حشري مقيّد ينتج عنه غاز الفوسفين.
يستخدم هذا الغاز لتبخير الحبوب في مخازن الصوامع فقط لمكافحة الآفات.
من أعراض التسمم بالفوسفيد:
- دوخة
- غثيان
- جفاف الفم
- تشنجات
- صعوبة في التنفس
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