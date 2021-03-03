اعتماد ماجستير القانون الخاص بجامعة الملك فيصل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت جامعة الملك فيصل، فتح برنامج ماجستير (القانون الخاص) المقدم من كلية الحقوق في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442-1443هـ، بهدف تأهيل كفاءات قادرة على التعامل مع الاتجاهات القانونية الحديثة محليا ودوليا.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد الشمري أن هذا البرنامج جاء ضمن حزمة من البرامج التي تشرف على استحداثها عمادة الدراسات العليا بالتعاون مع كليات الجامعة، وتم الانتهاء من إعداد 13 برنامجا جديدا في مختلف التخصصات يتم استكمال عرضها على اللجان والمجالس المتخصصة.

ولفت إلى أن العمل قائم على التأكد من جاهزية بوابة القبول لاستقبال طلبات المتقدمين للبرنامج، وسيتم إعلان موعد فتح البوابة عند الانتهاء من جميع التجهيزات اللازمة.