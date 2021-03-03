تسجيل 331 إصابة بكورونا وشفاء351 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة تسجيل 331 حالة مؤكدة، وشفاء351 حالة. وحثت الجميع على سرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا، حفاظا على صحتهم وسلامتهم وحماية لهم من الإصابة بالفيروس، لافتة إلى أن مراكز اللقاحات في مختلف المناطق تشهد إقبالا من المواطنين والمقيمين للحصول على اللقاح. الإصابات 378,333 المتعافون 369,277 الحالات النشطة 2546 فحصا مخبريا جديدا 55,082 الوفيات 6510 الحالات النشطة 501

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