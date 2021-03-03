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تسجيل 331 إصابة بكورونا وشفاء351 حالة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة تسجيل 331 حالة مؤكدة، وشفاء351 حالة.

وحثت الجميع على سرعة التسجيل للحصول على لقاح ، حفاظا على صحتهم وسلامتهم وحماية لهم من الإصابة بالفيروس، لافتة إلى أن مراكز اللقاحات في مختلف المناطق تشهد إقبالا من المواطنين والمقيمين للحصول على اللقاح.

الإصابات 378,333

المتعافون 369,277

الحالات النشطة 2546

فحصا مخبريا جديدا 55,082

الوفيات 6510

الحالات النشطة 501

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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