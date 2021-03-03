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شاهد.. سر ظهور " الحربي " بالشارب في " طارق شو "

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث مذيع برنامج " طارق شو "، طارق الحربي، عن سر ظهوره بالشارب خلال تقديم برنامجه على قناة " روتانا خليجية ".

وأضاف طارق الحربي:" الشنب ذا طبعا بسبب روتانا وسياستهم "، مشيرا: " عندنا مسلسل، ولا بنصور برنامج عندنا تنازل عن واحد من الاتنين، يا نوقف برنامجنا ولا نسوي مسلسل، برضه المسلسل لروتانا " .

وأوضح: " بالله ذا شنب بنطلع به في برنامج، جاي أطير حمام أنا "، حيث دخل أفراد الفرقة الموسيقية بالبرنامج في نوبة ضحك.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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