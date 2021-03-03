شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة نقل سائقة الإسعاف " إيمان عبدالعظيم " لأول حالة ولادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظة نقل سائقة الإسعاف، إيمان عبدالعظيم، أول حالة ولادة، مما أثارت إعجاب المواطنين الذين أشادوا بدورها وعملها.

وبدا في الفيديو، سائقة الإسعاف تقود السيارة على أحد الطرق بالمملكة خلال نقلها أول حالة ولادة، حيث حظي المقطع بتداول واسع.

وكانت سائقة الإسعاف، إيمان عبدالعظيم، قالت في تصريحات تلفزيونية، إنها أصرت على قيادة الإسعاف بعد نقص الكادر الطبي بداية جائحة كورونا في المملكة.

وأشارت إلى أنها قادت سيارة الإسعاف ونقلت حالة طارئة بها إصابة في الرأس وهي في حالة خطيرة جدًا، لافتة إلى أنها طلبت من نائب رئيس القسم أن تقود سيارة الإسعاف بعد أن رأت نقص الكادر الطبي بداية جائحة فيروس كورونا.