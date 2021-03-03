شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قصة شفاء مواطنة من سرطان الـدم رغم فشل عملية زرع النخاع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مواطنة، تفاصيل شفائها من سرطان الـدم رغم فشل عملية زرع النخاع التي خضعت لها، بعد عودة نخاعها للعمل بشكل طبيعي.

وقالت يمنى العيادي، خلال لقائها مع القناة السعودية: " اكتشفت المرض بالصدفة بعد ذهابها إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية نتيجة ارتفاع كريات الـدم البيضاء "، موضحة أن الفحوصات أثبتت إصابتها بسرطان الـدم، وتم تحويلها من تبوك مقر سكن الأسرة إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض لبدء رحلة العلاج.

وأشارت إلى أنها بعد أخذها عددا معينا من جرعات الكيماوي قرروا لها عملية زرع نخاع، ولكن لم يحدث أي تطابق بين نخاعها وأي من أفراد العائلة، مبينة أنه تقرر إجراء العملية بأخذ نخاع من شقيقها، رغم أن التطابق 50% فقط، وبعد فترة تأكد عدم نجاح العملية، ولكن حدثت معجزة بأن نخاعها عاد لوضعه الطبيعي.