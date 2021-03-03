شكرا لمتابعة خبر عن " صحة نجران " تطلق حملة لتطعيم مرضى الرعاية بلقاح كورونا في منازلهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

أعلنت " صحة نجران " اليوم الأربعاء، عن إطلاق خدمة تقديم لقاح كورونا لمرضى الرعاية المنزلية، وذلك من خلال تسع فرق ميدانية؛ لزيارة المرضى المسجلين في تطبيق " صحتي ".

وتأتي الخدمة ضمن خطط التوسع في تقديم خدمة تطعيمات لقاح كورونا لتسهيل مهمة التحصين على تلك الفئة الأكثر تأثرًا بتداعيات فيروس كورونا.

وأوضحت صحة نجران أنها تستهدف خلال الحملة تحصين 1812 مريضًا من المسجلين في برنامج الرعاية المنزلية بالمنطقة، مؤكدة أهمية إنهاء إجراءات التسجيل للحصول على اللقاح.