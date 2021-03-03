شكرا لمتابعة خبر عن تحديد موعد انطلاق احتفالية " نور الرياض " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تنطلق احتفالية " نور الرياض "، خلال الفترة من 18 مارس الجاري حتى 3 إبريل المقبل وتستمر على مدى 17 يوماً.

وتتضمن الاحتفالية عرضاً لأعمالٍ فنية تفاعلية تعتمد على الإضاءة في مواقع متعددة بمدينة الرياض، بمشاركة كبار الفنانين في مجال فنون الإضاءة، ينتمون لأكثر من 20 دولة حول العالم، 40 في المائة منهم من الفنانين السعوديين.

ويذكر أن هذه الاحتفالية هي أولى فعاليات برنامج " الرياض آرت " أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في 19 مارس 2019م، بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، بهدف تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة.

كما تتضمن الاحتفالية 60 عملاً فنياً تضم جميع أشكال فنون الضوء، من بينها أعمال تاريخية وهندسية وضوئية، ومنحوتات، وعروض للإضاءة، وعروض تفاعلية، وقطع حركية، وتركيبات وأعمال خارجية، وعدد من أشكال الفن الخفيف، يُتاح لسكان وزوار مدينة الرياض الاستمتاع بها عن قرب في مختلف أرجاء المدينة.