شكرا لمتابعة خبر عن " توكلنا " يفاجئ المواطنين والمقيمين بخدمة جديدة تتعلق بالمركبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دشن تطبيق " توكلنا "، خدمة استعراض بيانات تأمين المركبات، مثل رقم الوثيقة وتاريخ إصدارها وانتهائها واسم الشركة.

وأوضح أنه للحصول على الخدمة يتم فتح لوحة البيانات، والضغط على إيقونة تأمين المركبات، ثم عرض قائمة وثائق التأمينات، والضغط على الوثيقة واستعراض التفاصيل.

وكان تطبيق " توكلنا " طالب جميع المستخدمين، اليوم الثلاثاء، بتحديث التطبيق للإصدار (2.6.3)، على متاجر آب ستور، وجوجل بلاي، وآب غالاري، للاستفادة من خدمات التطبيق بشكل كامل.

وقال إن ذلك من خلال التوجه إلى المتجر المتوافق مع نظام الجهاز الذكي، ثم الذهاب إلى تطبيق توكلنا بعد البحث عنه، والتأكد من تحديث التطبيق للإصدار (2.6.3).