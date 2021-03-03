شكرا لمتابعة خبر عن " الكهرباء " تكشف عن الإجراء المطلوب لإعادة التيار حال الانقطاع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، الإجراء المطلوب لإعادة التيار حال الانقطاع بسبب عدم تسديد الفاتورة.

وأضاف حساب العناية بالمشتركين التابع للشركة السعودية للكهرباء: " لابد من سداد نصف إجمالي المبلغ المطلوب، وفي حال سداد نصف إجمالي المبلغ نأمل منك التلطف " .

وشدد: " يجب تسجيل طلب إعادة الخدمة بعد السداد عبر موقع الشركة،أو من خلال تطبيق الكهرباء،أو التواصل مع مركز استقبال بلاغات الأعطال،على الرقم 933 ".