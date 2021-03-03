استخراج «ربع ريال» من مريء فتاة بمستشفى الملك عبدالعزيز في مكة

استخرج فريق طبي بقسم جراحة المناظير بمستشفى الملك عبدالعزيز عضو تجمع مكة المكرمة الصحي قطعة معدنية ‫«ربع ريال» ثابتة أعلى المريء لفتاة تبلغ من العمر ١٤ عامًا.

وأوضح استشاري ورئيس جراحة المناظير وقائد الفريق الطبي الدكتور عبدالرحمن كنعان، أن المريضة حضرت لقسم الطوارى والحوادث في تمام الساعة ٧ صباحًا، وكانت تعاني ألمًا في الصدر وعدم قدرة على البلع وبعد الفحوصات والإشعات اللازمة بقسم الطوارى تبين وجود جسم غريب أعلى المريء.

وتم نقل المريضة إلى قسم المناظير كحالة طارئة وإجراء عملية المنظار باستخدام ملقاط خاص واستخراج القطعة المعدنية بطريقة آمنة وسريعة دون أي تدخل جراحي ودون أي مضاعفات وخرجت المريضة وهي في أحسن حال.

وبيَّن الدكتور كنعان أنَّ مثل هذه الحالات كانت تحتاج في السابق، تدخلا جراحيا ولكن بفضل الله ثم بفضل التطور الهائل في مجال الخدمات الطبية والعلاجية والذي تواكبه قطاعاتنا الصحية وبدعم من قيادتنا الرشيده وحرصها على توفير الإمكانات الحديثة المتطورة يتم إجراء من هذه الحالات بالمنظار.