دخول موسم «المراويح».. سحب رعدية وعواصف قوية

أكد الباحث في الظواهر المناخية، الدكتور زياد الجهني، اليوم الأربعاء، دخول موسم المراويح، بما يمتاز به من سحب رعدية وعواصف قوية.

وبث الجهني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو يظهر طبيعة هذا الموسم، قائلًا: جاءت المراويح، وهذا الفيديو، يوضح أهم ما تمتاز به فترة الربيع من سحب رعدية وعواصف قوية.

ولف الجهني إلى أن الفارق الحراري الكبير يدعم قوة الصواعق في شهري مارس وأبريل.

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