رئيس جامعة جازان يسلم أجهزة حاسب محمول لعدد من الطلبة

سلّم رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بمكتبه اليوم، عددًا من أجهزة الحاسب الآلي المحمول، لعدد من الطلاب والطالبات المستفيدين من هذه المبادرة التي نفذتها عمادة شؤون الطلاب بالجامعة، بحضور وكلاء الجامعة وعميد شؤون الطلاب.

وقال الدكتور القحطاني إن مبادرة الجامعة تأتي استشعارًا من الجامعة لدورها تجاه أبنائها الطلبة وحرصها على دعمهم انطلاقًا من التوجيهات والدعم الذي تحظى به الجامعة من قيادتنا الرشيدة.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق أن مبادرة عمادة شؤون الطلاب، تهدف إلى تأمين أجهزة حاسب آلي لطلاب وطالبات جامعة جازان الذين هم عماد المستقبل السعودي، ودعمًا لهم لإكمال مسيرتهم الجامعية لمواصلة تميزهم ونجاحهم، وخصوصًا ذوي الدخل المحدود لتمكينهم من مواصلة التعليم بيسر وسهولة.

وثمّن دور عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان حكمي في تصميم وتنفيذ المبادرة وحصر الفئات المستهدفة وفق ضوابط محددة.