«الأرصاد» عن طقس الخميس: رياح مثيرة للأتربة والغبار على 9 مناطق

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، تأثر عدة مناطق بالمملكة، الخميس، برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تنشط وتحد من مدى الرؤية الأفقية.

وقال مركز الأرصاد، إن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تنشط وتحد من مدى الرؤية الأفقية في مناطق: «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض ونجران» والأجزاء الشرقية من منطقتي «المدينة المنورة ومكة المكرمة» والمرتفعات الجنوبية الغربية، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض على شمال غرب وغرب المملكة مساء.

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة. وجنوبية بوجه عام على باب المندب، مع ارتفاع موجه من متر إلى مترين، وحالته متوسط الموج.

اما الخليج العربي؛ فيشهد رياحًا سطحية شمالية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة، وراتفاع موجه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالته خفيف إلى متوسط الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لطقس الخميس: